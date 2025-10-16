Detienen a tres personas por robo con violencia y lesiones

Huehuetoca, Méx.- En atención a una denuncia ciudadana en campo, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal, detuvieron a tres personas probables implicadas en los delitos de robo con violencia de automotor, portación de armas prohibidas y lesiones; durante la intervención, aseguraron una motocicleta con reporte de robo y recuperaron otra que al parecer acababan de robar.

Los hechos sucedieron cuando efectivos de la dependencia estatal, junto con policías municipales, efectuaban patrullajes de vigilancia, en el marco del Operativo Coordinación Estado Municipio (CEM) y al circular en avenida Paseo de la Manzana, en la colonia Santa Teresa III, observaron a ciudadanos que pedían ayuda.

Al establecer contacto, uno de los afectados refirió que dos hombres y una mujer los amenazaron con una pistola y navajas, despojándolo de su motocicleta de la marca Bajaj Pulsar 125 LS, color negro, además de causarle lesiones en la mano derecha. En su denuncia señaló a sus agresores que se encontraban metros adelante en dos motocicletas.

Conforme al protocolo de actuación, los uniformados le dieron alcance y con comandos verbales le marcaron el alto a los conductores, de modo que al cotejar la información con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), resultó que la segunda motocicleta de la marca Italika WS Sport, color blanco, contaba con reporte de robo vigente.

Tras llevar a cabo una inspección protocolaria encontraron entre sus pertenecías una réplica de arma de fuego, un cuchillo de cocina con mango de plástico, color café y una navaja de doble filo, color gris.

A solicitud de la víctima y luego de informar que el poseer un vehículo con reporte de robo es constitutivo de un delito, los oficiales detuvieron a Alfonso “N” de 20 años, Eduardo “N” de 19 años y Teresa “N” de 26 años.

Después de hacer saber los derechos que la ley otorga los detenidos, junto con la réplica de pistola, las dos armas punzocortantes y los vehículos asegurados y recuperados, fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.