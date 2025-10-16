Naucalpan logrará ahorros por más de 900 mdp con estrategias financieras: Montoya

Naucalpan, Méx.-El alcalde Isaac Montoya Márquez, informó que luego de que los titulares de Tesorería y Consejería Jurídica confirmaron que con la estrategia del gobierno se lograrán ahorros por 941 millones de pesos 797 mil 099, expusieron que existe un 78.9 por ciento del adeudo notificado por diversas instituciones.

Según el presidente municipal, la administración panista dejó un municipio endeudado con más de 1,194 millones de pesos, con obligaciones omisas no registradas contablemente, incluyendo adeudos con el SAT, el Gobierno del Estado de México e ISSEMYM.

En conferencia de prensa, la tesorera Claudia Oyoque y el consejero jurídico Carlos Villasana explicaron que, mediante una estrategia financiera, se lograron ahorros por 941 millones de pesos, equivalentes al 78.9 por ciento del adeudo reportado.

El alcalde subrayó que, estos ahorros permitirán un programa de obra en el primer año, prácticamente de mil millones de pesos, cifra superior a lo ejercido en tres años del gobierno anterior. “Nosotros en este primer año vamos a lograr prácticamente ocho veces más que van a ser más de 240 millones”.

Recalcó que a nueve meses del Gobierno de la Transformación en Naucalpan, se puede concluir con toda seguridad que se han saneado las finanzas públicas del municipio y que, contrario a lo que aseguraba la administración pasada, lo entregaron endeudado, hubo obligaciones omisas, entregaron un municipio endeudado, con más de mil 194 millones de pesos.

Al cierre de 2024, los adeudos con el SAT, Gobierno del Estado de México e ISSEMYM no se encontraban registrados en su totalidad contablemente.

En conferencia de prensa, el alcalde subrayó que, durante mucho tiempo, el gobierno panista se dedicó a culpar a Morena, ahora en base a los datos que se presentan, tenemos el soporte técnico para señalar a la administración pasada, la responsabilidad es de personas con nombre y apellido llevaron a cabo un mal trabajo, con deshonestidad de querer engañar no solo a las calificadoras sino a la ciudadanía de Naucalpan, al presentar cifras engañosas y maquilladas.

Los titulares de Tesorería y Consejería Jurídica, presentaron un resumen de adeudos que dejó la administración panista saliente y ahorros con la estrategia que implementó la administración, que permitió ahorros por casi mil millones de pesos, el 78.9% sobre el adeudo notificado por las instituciones, que ascendió a mil 194 millones de pesos.

El alcalde subrayó que, estos ahorros se traducirán en más obra pública, más programas y que no se tengan embargos en lo que va de 2025.

Reiteró, “esto nos permitirá un programa de obra en el primer año, prácticamente de mil millones de pesos, más de lo que en tres años del gobierno anterior se logró. En tres años lo que hicieron fue 30 millones de obra de recursos propios, nosotros en este primer año vamos a lograr prácticamente ocho veces más que van a ser más de 240 millones”.

El Consejero Jurídico, Carlos Villasana informó que existen diversas obligaciones omisas por la anterior administración, al cierre de 2024 los adeudos con el SAT, Gobierno del Estado de México e ISSEMYM no se encontraban registrados en su totalidad contablemente. Se tiene registrado en pasivos un 23.4 por ciento del total que notificaron cada una de estas instituciones cuyo monto ascendía a 1,194,183,769.45 de pesos.

La Tesorera Municipal, Claudia Oyoque, detalló que se implementaron diversas acciones para generar un saneamiento financiero del municipio considerado históricamente con un alto nivel de endeudamiento. “Hoy tenemos la documentación probatoria de cada uno de los temas que estamos presentando. Con el propósito de garantizar la operatividad institucional y fortalecer las finanzas públicas, se ha diseñado un presupuesto funcional enfocado en alcanzar una meta recaudatoria de seis mil millones de pesos. Con ello estábamos buscando primordialmente contener el gasto, priorizar la atención social”.

Comentaron que, recientemente se instaló el Comité de Depuración de Cuentas Contables, que permitirá la revisión, registros y reportes que corresponden ante el Ayuntamiento, el OSFEM y los entes competentes. Estas acciones conjuntas permitieron ganar, dos de los cinco créditos fiscales que fueron notificados entre 2022 y 2024.

Refirieron que, HR Ratings y Verum elevaron la calificación al municipio en el mes de septiembre desde BBB- a BBB+, es decir 2 escalas con respecto a septiembre 2024. En cuanto a la calificación para el crédito estructurado del municipio fue ratificada por HR Ratings en junio 2025 con AAA, mientras que Verum elevó la calificación estructurada en septiembre 2025 a AAA con respecto al 2024 que se encontraba en AA+, además del saneamiento financiero por adeudos fiscales.

Por último, explicaron que en cuanto a los créditos fiscales que subsisten, ya iniciaron los trabajos para la adhesión al Programa de Regularización de Adeudos de Créditos Fiscales Federales del Estado de México, a través de convenios que permitan un porcentaje de devolución muy importante, conforme se pague cada crédito fiscal.