Recuperan vehículos y mercancía con valor superior a los 12 mdp en Melchor Ocampo

16 octubre, 2025

Melchor Ocampo, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) llevaron a cabo técnica de investigación de cateo en un inmueble ubicado en la colonia La Florida de este municipio en donde aseguraron varios vehículos con reporte de robo y mercancía con un valor estimado en 12 millones de pesos.

Derivado de la denuncia por el robo de un vehículo tipo tractocamión ocurrido el pasado 6 de octubre en la colonia La Teja, perteneciente al municipio de Tepotzotlán, el Agente del Ministerio Público solicitó a la Autoridad Judicial una orden para realizar técnica de investigación de cateo, ya que se presumía la presencia de la caja seca reportada como robada en un inmueble ubicado en el municipio de Melchor Ocampo.

De acuerdo a la investigación iniciada por esta Representación Social, la víctima viajaba a bordo de un tractocamión Kenworth acoplado a una caja seca en la cual transportaba jabón propiedad de una empresa privada, momento en el que es interceptada por un vehículo de color gris, del cual desciende un sujeto del sexo masculino quien la amenaza con un arma de fuego, para después desapoderarla del vehículo y la mercancía, dándose a la fuga.

Gracias al dispositivo de geolocalización con el que contaba la unidad, fue posible determinar que dicha unidad se encontraba en un inmueble de la colonia La Florida, del municipio de Melchor Ocampo, por lo que el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez, la autorización para llevar a cabo la técnica de investigación de cateo.

Elementos de esta Institución y de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) se constituyeron en el predio ubicado en la calle Corregidora del municipio de Melchor Ocampo, donde localizaron el semirremolque y la mercancía robada consistente en mil 78 cajas de jabón en polvo.

Asimismo, fueron asegurados tres tracto camiones de las marcas International y Freightliner; así como un portacontenedor y tres Dolly, cinco cajas secas, una de ellas cargada con material de una empresa de paquetería y autopartes para motocicletas.

En dicho predio, se localizó además un tracto camión marca Freightliner, y una caja refrigerada sin reporte de robo, en tanto que el inmueble quedó asegurado en tanto continúan las indagatorias.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android para denunciar cualquier hecho delictivo.