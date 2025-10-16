Dragonas por el Pase a la Final de la ABCMex

Toluca, Méx.- Por primera vez en Toluca habrá una semifinal de una liga profesional de baloncesto femenil, será este viernes 17 de octubre a las 20:00 horas, cuando Dragonas Toluca enfrente a Leonas de Hidalgo por el pase a la final de la ABCMex en el Gimnasio Adolfo López Mateos, “Dragonstone”,

Ambos equipos llegan con una gran rivalidad, entre jugadoras y porra, pues el pasado fin de semana, en la última serie de la temporada regular dividieron la serie en Pachuca: el primer juego fue a favor de las locales por marcador de 94 a 89, y en el segundo, la visita impuso el ritmo de partido y sacó la victoria por 24 puntos de diferencia, 95 a 71.

Dragonas Toluca enfrentará a Leonas de Hidalgo, tras la baja de Stars de Nuevo León, pues el equipo regio no se presentará a las finales de la ABCMex. Por lo tanto, Aztks, quien quedó en el segundo puesto de la tabla general pasó directamente a la final y Toluca e Hidalgo jugarán la semifinal.

El equipo de Cementos Fortaleza, Dragonas, tiene a la máxima encestadora de la ABCMex, Briaany Autry. Leonas [ene a la segunda, Suanly Tani; la cuarta, Adriana Romero; y la sexta, Rubí Saraí López.

Toluca es la mejor ofensiva de la Liga Profesional, con un promedio de 76 puntos, por su parte Hidalgo promedia 64 puntos por encuentro. Defensivamente, Leonas permite en promedio a sus rivales 69 tantos por juego, mientras que Dragonas promedia 75 puntos en contra por partido.

El Gimnasio de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAEMex, vivirá un partido del máximo nivel de baloncesto profesional mexicano, Dragonas espera contar con el apoyo de su afición, pues quiere llegar a la final de la ABCMex y hacer historia.