En Huauchinango sigue la búsqueda de sobrevivientes o cadáveres

Puebla, Méx.- En Huauchinango, continúan la Marina y Guardia Nacional tratando de encontrar a personas atrapadas bajo el lodo tras las inundaciones por la tormenta tropical “Jerry”.

Elementos de la Marina y el ejército llevaron a cabo el PLAN DN-III, a fin de encontrar algún sobreviviente o cuerpos de personas que desafortunadamente perdieron la vida.

Así como acciones de limpieza, con personal de salud, para prevenir focos de infección.