GEM impulsa el Parlamento Estatal de la Juventud; 75 mexiquenses llevarán sus ideas a la Legislatura

Toluca, Méx.-Para promover los derechos políticos de los jóvenes en la toma de decisiones, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez impulsa el Parlamento Estatal de la Juventud, una iniciativa que permitirá a sus integrantes expresar sus ideas y propuestas en la Legislatura mexiquense.

En este marco, 75 personas tomaron protesta como participantes de este Parlamento. Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar, afirmó que el Gobierno del Estado de México reconoce el interés de las personas de 18 a 29 años para construir un mejor presente y un futuro más próspero en el que todas y todos puedan alcanzar su máximo potencial.

Los nuevos integrantes participarán en cuatro sesiones presenciales en la Legislatura y siete virtuales, para dar a conocer sus inquietudes con el fin de abonar a la consolidación de una agenda enfocada en aumentar el bienestar en cada rincón de la entidad; por ello, el funcionario estatal instó a los jóvenes a debatir con respeto, de forma crítica y con objetividad.

Las personas seleccionadas recibieron capacitación para tener las herramientas necesarias para representar las voces de sus calles, colonias y municipios, sobre los temas que preocupan y que hoy son una prioridad de atención. Una vez que se tenga la recopilación de las aportaciones realizadas por los participantes, los documentos serán entregados al poder Legislativo como una forma de consolidar propuestas para mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses.