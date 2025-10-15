Alcalde supervisa avances de la nueva Unidad Deportiva en San Salvador Tizatlalli

Metepec, Méx.- El gobierno municipal de Metepec, encabezado por el alcalde Fernando Flores Fernández, avanza en la rehabilitación integral de la Unidad Deportiva de San Salvador Tizatlalli, un proyecto que rescata del abandono una importante área pública y la transforma en un punto de encuentro seguro y funcional, para que las familias de la zona y comunidades aledañas cuenten con un renovado espacio para ejercitarse, convivir y fortalecer el tejido social.

Con un 75% de avance en las obras, las autoridades locales prevén inaugurar el nuevo complejo en menos de dos meses, como parte del compromiso por recuperar espacios públicos y fomentar la sana convivencia entre los ciudadanos.

Durante el recorrido, el director de Obras Públicas, Ricardo Giles Martínez, junto al alcalde Fernando Flores, explicó que la obra contempla la construcción de una barda perimetral, accesos peatonales, estacionamiento para 80 vehículos y 40 motocicletas, además de múltiples áreas deportivas y recreativas.

“Llevamos un 75% de avance, presidente, y tenemos proyectado concluir la obra en un plazo de 40 a 45 días para realizar la inauguración”, señaló Giles Martínez al alcalde.

Entre los espacios que integrarán la renovada unidad deportiva destacan tres canchas de fútbol, una de ellas con césped natural; tres canchas de basquetbol con arcotechos; un área de asadores; zona especial para mascotas; juegos infantiles y núcleos sanitarios. También se conservarán los frontones existentes.

“Estamos recuperando espacios para las familias, para los niños, para los jóvenes. Lugares que estaban perdidos y que hoy les estamos regresando a los ciudadanos”, afirmó Fernando Flores en un mensaje difundido en redes sociales, donde compartió avances de la obra.

La intervención de este espacio responde a una necesidad urgente de la comunidad. El lugar había sido invadido y presentaba signos de deterioro, en parte por la falta de vigilancia y mantenimiento, lo que afectaba su uso original como centro deportivo.

La Unidad Deportiva de San Salvador Tizatlalli se suma a otras que han sido rehabilitadas durante la actual administración, como las ubicadas en Las Marinas, Fuentes de San Gabriel, San Bartolomé Tlaltelulco, Rancho San Lucas, Plaza Estado de México en la Unidad Habitacional Andrés Molina Enríquez, La Michoacana y la Martín Alarcón Hisojo de la Hortaliza, en San Francisco Coaxusco.

Con estas acciones, el gobierno de Metepec busca fomentar una cultura del deporte y la sana convivencia, apostando por espacios seguros, funcionales y accesibles para todos los sectores de la población.