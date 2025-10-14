Equipo de boccia gana plata en Cali 2025 y suma tres pases al Mundial Seúl, Corea, 2026

Cali, Colombia.- El equipo mexicano BC1/BC2 integrado por Karina Martínez Sandoval, Eduardo Sánchez Reyes y Dubier Antonio Paredes Moroyoqui, ganó la presea de plata en el Campeonato de las Américas Cali 2025, resultado con el que sumaron tres plazas para México rumbo al Campeonato Mundial de Boccia Seúl, Corea, 2026.

México pasó bye la primera ronda y en su primer duelo, los nacionales empataron 4-4 contra El Salvador y en el set de desempate, los salvadoreños se llevaron la victoria. En su segundo encuentro, México derrotó por 10-8 al equipo de Brasil.

En la cuarta ronda los mexicanos vencieron 7-3 a los representantes de Canadá y en el quinto y último partido, doblegaron 9-3 a Chile.

Con estos resultados, México cerró su participación en el Campeonato de las Américas 2025, que se realizó en Colombia, con una medalla de oro, dos insignias de plata y un metal de bronce, para un total de cuatro preseas, además sumó cuatro plazas al Campeonato Mundial 2026, de las cuales, una es nominal, para el sonorense Dubier Paredes, quien ganó la medalla de oro en las competencias individuales de BC2 varonil.