Atiende SICT interrupciones por lluvias en carreteras estatales y caminos alimentadores

Ciudad de México.- El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que derivado de las lluvias extraordinarias en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, se reportan 358 interrupciones en carreteras estatales y en caminos alimentadores, de las que se han atendido 99; 115 están en proceso y están por iniciar los trabajos de recuperación en 144 puntos debido a las difíciles condiciones del terreno que impiden el acceso.

En conferencia de prensa “La mañanera del pueblo”, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario sostuvo que para dar atención a esta contingencia se cuenta con 667 máquinas: 344 por parte de la SICT y 323 de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina. En cuanto al personal en sitio, son 616 de la Secretaría y 4 mil 125 de Defensa y Marina. Los trabajos se efectúan a través de 137 frentes simultáneos.

Recordó que en la Red Carretera Federal ya fueron atendidas 130 interrupciones y sólo dos están en proceso en los Puentes Garcés y Garcés Auxiliar.

El secretario de la SICT comentó que con el apoyo de 41 helicópteros de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina se realizan puentes aéreos para llegar a los habitantes de las comunidades incomunicadas.

Esteva Medina expresó que la SICT ya tiene mapeado o georeferenciado cada uno de los puntos en donde se registraron interrupciones a la red estatal y en los caminos alimentadores.

Respecto a Hidalgo detalló que hubo 244 incidencias, 85 ya fueron atendidas; 87 caminos han sido abiertos parcialmente, 72 caminos siguen cerrados y 24 puentes afectados.

Hay 155 localidades todavía incomunicadas y 65 municipios afectados. En esa entidad se labora con 155 máquinas y 310 trabajadores en 87 frentes.

Esteva Medina mencionó que en Puebla hubo 33 incidencias, 4 atendidas, 4 caminos abiertos, 14 abiertos parcialmente y 15 están cerrados; 77 localidades todavía están incomunicadas y 23 municipios afectados.

En esta región están en actividad 34 máquinas y 80 trabajadores y hoy llegará más equipo a tres puntos en donde hay afectaciones que requieren maquinaria de mayores dimensiones.

En Querétaro disminuyeron las comunidades incomunicadas; hay 23 caminos abiertos parcialmente y 7 cerrados.

“Ahora estaremos apoyando no nada más en lo federal, sino en los caminos municipales y en la atención de un puente que tiene afectación; otro lo está atendiendo el gobierno estatal”.

En San Luis Potosí ya se abrió el camino que estaba pendiente; hay 9 caminos abiertos parcialmente y 9 en proceso en cuanto a limpieza.

En Veracruz se registraron 41 incidencias de las cuales 40 están en proceso de atención, a la fecha se tienen 6 caminos parcialmente abiertos y 34 cerrados.

Finalmente, destacó que con el apoyo de un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Zontecomatlán se instalará un puente provisional.

Este organismo se encargará de trasladar secciones del puente, proceso que llevará varios días para su armado, pero que permitirá comunicar al Municipio de Ilamatlán que a la fecha está incomunicado.