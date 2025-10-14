El IMSS fomenta el deporte con función gratuita de boxeo profesional en el EdoMéx

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Con el objetivo de promover la actividad física, fortalecer la convivencia familiar y fomentar estilos de vida saludables, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de su representación en el Estado de México Poniente, organizó una función gratuita de boxeo profesional en las instalaciones de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc.

El evento fue encabezado por una pelea estelar de talla internacional, donde la reconocida boxeadora mexicana Mariana “La Barby” Juárez se enfrentó a la japonesa Tomomi Takano, en disputa por el título Plata Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En una contienda que combinó experiencia, técnica y entrega, Juárez logró conservar el cinturón, reafirmando su lugar como una figura emblemática del boxeo femenil a nivel mundial.

“Eventos como este permiten acercar el deporte a la población, especialmente a niños y jóvenes, quienes pueden encontrar en los atletas modelos positivos de disciplina, esfuerzo y superación personal”, señaló el coordinador técnico de Cultura Física y Deporte del IMSS, Héctor García Antonio.

La Unidad Deportiva Cuauhtémoc, uno de los espacios con mayor infraestructura del IMSS en la región, se convirtió en un punto de encuentro para cientos de familias que disfrutaron no solo del espectáculo deportivo, sino también de una jornada que promueve la salud física y el bienestar comunitario.

García Antonio destacó que el IMSS no solo es un pilar en la atención médica del país, sino también un impulsor activo de la cultura física, con programas y espacios orientados a mejorar la calidad de vida de sus derechohabientes a través del deporte. “Contamos con instalaciones y entrenadores calificados en múltiples disciplinas. Nuestra misión es contribuir a la prevención de enfermedades desde la promoción de hábitos saludables”, agregó.

Además de la pelea principal, la velada incluyó una cartelera con otros combates profesionales que permitieron exhibir el talento de jóvenes pugilistas nacionales, fomentando así el desarrollo del boxeo desde las bases.

El éxito de esta función reafirma el compromiso del IMSS con el deporte como herramienta de transformación social, apostando por actividades inclusivas, accesibles y de alto impacto, en línea con su visión integral de salud y bienestar.