EdoMéx, sede del Congreso Nacional de Física y el Encuentro de Divulgación Científica 2025

Toluca, Méx.- Martha Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la entidad encabezaron la inauguración del LXVIII Congreso Nacional de Física y el Encuentro Nacional de Divulgación Científica 2025, espacio en el que abonan a la difusión de la ciencia.

En Toluca, la titular de la UAEMéx puntualizó que la promoción y difusión de la ciencia reducen las brechas de desigualdad, ponen en el centro la colaboración y la incidencia social como elementos primordiales para la resolución de problemas actuales.

La primera rectora de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, confirmó que en este tipo de actividades fortalecen el conocimiento científico, pero es necesario continuar con la incorporación de más mujeres en las áreas STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), para ampliar su participación con más apertura e inclusión.

Por ello, dijo, la Máxima Casa de Estudios mexiquense vive un proceso de transformación que busca construir una universidad más incluyente y con mayor retribución social, por lo cual se encuentran en desarrollo una serie de estrategias que incrementarán la participación femenina en las ciencias dentro de esta institución.

Por su parte, el titular de la SECTI, Miguel Ángel Hernández Espejel subrayó que la filosofía de la administración actual es que el conocimiento es un derecho, donde la ciencia y la educación son instrumentos para lograr justicia, equidad y bienestar.

Por tal motivo, del 12 al 17 de octubre, el Estado de México es sede de este espacio dedicado al conocimiento y a la investigación científica, este congreso contará con la participación de destacadas y destacados investigadores y científicos nacionales e internacionales, pues entre sus actividades se contempla una conferencia magistral a cargo del Premio Nobel de Física 2016, Duncan Haldane, así como sesiones de trabajo que permitirán compartir conocimientos científicos y su impacto en la sociedad.

Finalmente, el presidente de la Sociedad Mexicana de Física, Oracio Navarro Chávez, destacó que esta organización, fundada en 1951, celebra la LXVIII edición del congreso en este 2025, considerado como el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuánticas.