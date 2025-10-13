Con la premiación de canteros, concluyó la Feria de Chimalhuacán

Chimalhuacán, Méx.- La Feria Metropolitana de Chimalhuacán (Femechi) 2025 cerró con broche de oro las actividades artísticas y culturales con la premiación del tradicional Concurso de Labrado en Cantera, en la que 49 maestras y maestros transformaron bloques de piedra en verdaderas obras de arte. Entre el polvo y el eco del esfuerzo, cada participante demostró su talento y pasión por mantener viva una tradición que da identidad al municipio y al país.

La presidenta municipal, Xóchitl Flores Jiménez, encabezó la ceremonia de premiación y reconoció el arduo trabajo de las y los canteros, quienes –dijo-, trabajaron desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche mostrando disciplina y compromiso. Asimismo, destacó la labor de las tres canteras participantes y el papel de las mujeres que se han abierto paso en esta actividad, fortaleciendo con su talento una tradición que distingue al municipio.

En su mensaje, agradeció a las familias y visitantes que con su presencia impulsaron la economía local, llenaron los pabellones gastronómicos y artesanales, y disfrutaron de cada presentación en el Foro Masivos y el Teatro del Pueblo. Añadió que el éxito de la Feria fue posible gracias al trabajo coordinado de todo el equipo de gobierno, de los artistas locales y de talla internacional, así como del entusiasmo de la comunidad.

En la categoría Artesanal, los ganadores fueron Axel Alejandro Jiménez del Prado con la obra “Molcaxitl Temazol” (Molcajete Sapo), quien obtuvo el primer lugar; José Hernández Hernández con “Tlatocacihuapili”, segundo lugar; y Román Arrieta Arrieta con “Trono Ceremonial”, tercer lugar.

En la categoría Moderna Contemporánea, el primer lugar fue para Alberto Jiménez Arrieta con la obra “Dimensión Cósmica”; el segundo para Salvador Vilchis Escalera con “La Forma del Alma”; y el tercer sitio para Enrique Arrieta Arrieta con “Catarsis”. Cada una de estas obras combinó técnica y concepto, explorando nuevas formas sin perder la esencia del arte tradicional.

La alcaldesa felicitó a los ganadores y resaltó que, al ser jóvenes, representan un futuro prometedor: “Chimalhuacán tiene cantera para muchos años más”, aseguró. Finalmente, subrayó que cuando Chimalhuacán se une, es capaz de construir grandes cosas, y concluyó con un mensaje lleno de esperanza: “Nos vemos en la próxima Femechi 2026”.

Los ganadores de cada categoría recibieron premios de 60 mil, 40 mil y 20 mil pesos; además, todos los participantes recibieron reconocimientos. Por otra parte, cada cantero y cantera obtuvo cortesías para asistir al concierto de clausura en el Foro Masivos, donde se presentaron Ana Bárbara, El Fantasma y La Adictiva, cerrando con alegría y música una Feria que celebró el arte, la cultura y la unidad del pueblo chimalhuaquense.