Participa delegación mexiquense en el Concurso Nacional de Matemáticas “Pierre Fermat”

Ciudad de México.– Con el propósito de fortalecer el gusto por las matemáticas y fomentar la excelencia académica entre estudiantes de educación media superior, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez celebró la destacada participación de la delegación mexiquense en la 27ª edición del Concurso Nacional de Matemáticas “Pierre Fermat” 2024–2025.

En esta edición, el Estado de México contó con la representación de 44 estudiantes en la etapa final del certamen, cifra que representa un incremento del 62 por ciento respecto al año anterior, cuando participaron 27 jóvenes.

Carlos Alberto Salgado Treviño, Subsecretario de Educación Media Superior, destacó que este logro refleja el talento, la disciplina y el compromiso de las y los estudiantes mexiquenses, así como el acompañamiento de docentes y familias que fortalecen la formación académica de excelencia impulsada en la entidad por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), a cargo de Miguel Ángel Hernández Espejel.

El concurso, organizado en coordinación con la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, promueve el gusto y la excelencia en el estudio de las matemáticas.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con el impulso a las y los jóvenes, promoviendo su participación en espacios de excelencia académica que contribuyan al desarrollo científico y tecnológico del país.