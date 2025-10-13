Carlos Sansores enfrentará con nueva motivación su cuarto Mundial de Taekwondo

Seúl, Corea.- El triple medallista del orbe Carlos Adrián Sansores Acevedo se encuentra en Seúl, Corea, en un campamento de aclimatación, previo al Campeonato Mundial de Taekwondo Wuxi 2025, que se llevará a cabo del 24 al 30 de octubre, en China y que representará su cuarta incursión en estas justas.

“Gracias a Dios nos toca representar a México en otro Campeonato del Mundo, vamos con todo, con los mismos sueños que siempre, contentos, motivados, entrenamos mucho, afinamos detalles y muy feliz porque voy con un equipo de sangre nueva, hay muchas caras nuevas y también amigos que han estado luchando por ese resultado, esa medalla mundial y yo les deseo todo el éxito en este Campeonato”, declaró el taekwondoín a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

El quintanarroense de 28 años ha logrado subir al podio de honor en sus tres certámenes mundiales previos; ganó la medalla de plata en Manchester, Reino Unido, 2019, conquistó la presea de oro en Guadalajara, México, 2022 y cosechó la insignia plateada en Bakú, Azerbaiyán 2023.

“Es mi cuarto Mundial, en mi categoría hay muchos jóvenes, multimedallistas internacionales, olímpicos, mundiales y como el peso pesado es una categoría longeva, también nos encontramos con veteranos experimentados, entre ellos yo, entonces vamos con todo”, aseguró el atleta quien obtuvo el quinto lugar en los Juegos Olímpicos París 2024.

Carlos Sansores inició su preparación desde enero, rumbo a este certamen (que otorgará 140 puntos en el ranking y será el evento fundamental del año, para la disciplina) en concentración con la selección mexicana, en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), complejo deportivo perteneciente a la CONADE.

“Estoy muy agradecido con todo el apoyo tanto de la CONADE como de mi federación y también quiero agradecer a todos aquellos que siguen creyendo en mí, decirles que seguiré hasta donde tope”, destacó el deportista.

Sansores Acevedo será uno de los primeros mexicanos en ver acción en Wuxi 2025, ya que para su categoría, +87 kilos, las competencias están programadas para realizarse el viernes 24 de octubre, primer día que entregará medallas en el Campeonato Mundial que se realizará en China.