México Sub-18 concluye gira internacional en Portugal

Lisboa, Portugal.- La Selección Nacional de México Sub-18 finalizó con éxito su participación en la Gira Internacional en Portugal, una experiencia que marcó un nuevo paso dentro del Proyecto Selecciones, estrategia que busca fortalecer el desarrollo formativo y competitivo de los jóvenes futbolistas mexicanos.

Bajo la dirección técnica de Alex Diego, el combinado tricolor sostuvo tres encuentros de alto nivel ante equipos de la primera división portuguesa: derrotó 2-1 al Sporting Lisboa, igualó 2-2 con el Porto y cerró con un empate 0-0 ante Paços de Ferreira, resultados que reflejan el crecimiento y la solidez del grupo.

Más allá de los marcadores, el objetivo principal de la gira fue exponer a los jugadores a contextos de máxima exigencia internacional, donde la velocidad, el ritmo y la intensidad del juego europeo sirvieron como herramienta para su evolución.

El director deportivo de Selecciones Menores, Andrés Lillini, destacó la relevancia de estas giras dentro del nuevo modelo de desarrollo del futbol mexicano, el cual busca evitar que los jóvenes pierdan continuidad competitiva entre procesos.

“Nos dimos cuenta que las generaciones intermedias, como Sub-18 y Sub-16, no tenían competencias oficiales, y eso generaba una pausa larga entre la Sub-17 y la Sub-20. Este tipo de experiencias permite mantenerlos activos y dentro del radar de selección”, señaló Lillini.

El Proyecto Selecciones apunta a consolidar una ruta integral de formación, que prepare a esta generación para dar el salto a la Sub-20 y, posteriormente, convertirse en protagonistas de los procesos rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028 y la Copa del Mundo 2030.

Con su destacada actuación en territorio europeo, la Selección Mexicana Sub-18 reafirma que el futuro del futbol nacional está en buenas manos: jóvenes talentosos, bien guiados y con hambre de trascender bajo una visión moderna y competitiva.