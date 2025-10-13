Concluye con broche de oro la Paralimpiada Nacional CONADE 2025

Aguascalientes, Méx.- Histórica y espectacular. Estas son las palabras que definen la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, prestigioso evento multideportivo que cerró con broche de oro este fin de semana luego de tres semanas de apasionantes competencias en Aguascalientes.

Fue el pasado 2 de septiembre cuando el director general de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo, presentó el importante certamen con la promesa de que se escribiría una página dorada al ser la primera edición bajo su dirección, lo cual se cumplió con un rotundo éxito.

Baloncesto sobre silla de ruedas, boccia, futbol para ciegos, golbol, para atletismo, para ciclismo, para danza deportiva, para natación, para powerlifting, para tenis de mesa y para triatlón fueron las especialidades que se disputaron.

La delegación de Jalisco obtuvo su título número 20 de manera consecutiva en la justa, gracias a su cosecha de 493 medallas (282 de oro, 131 de plata y 80 de bronce),

La segunda posición del medallero fue para Nuevo León, que cerró con un ritmo frenético de 308 metales (136 dorados, 91 plateados y 81 de bronce), mientras que el tercer peldaño fue para Querétaro con 220 preseas (100 doradas, 76 plateadas y 44 de bronce).

El éxito de la Paralimpiada Nacional CONADE 2025 refleja el compromiso de la CONADE y su director general, Rommel Pacheco, con el deporte adaptado y paralímpico en México, lo cual seguirá siendo una constante durante su administración.