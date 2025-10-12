Presidente del PJEM coincide con proyecto de iniciativa sobre fabricación de delitos: Martínez

Toluca, Méx.- El diputado Octavio Martínez Vargas sostuvo una reunión de trabajo con el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, para comentar su iniciativa de ley que busca tipificar el delito de “Fabricación de delitos” y avanzar hacia una justicia verdaderamente imparcial en la entidad.

En entrevista, explicó que su propuesta plantea incorporar al Código Penal estatal un nuevo tipo penal que sancione a los servidores públicos de la Fiscalía, los cuerpos de seguridad y el Poder Judicial que participen en montajes o procesos falsos para inculpar injustamente a ciudadanos.

Dicha conducta, dijo, ha arruinado la vida de miles de personas y sus familias, estima meo que entre 45 y 50 por ciento de la población penitenciaria fue víctima de delitos fabricados, señaló el legislador de Morena.En el encuentro, dijo el legislador, que Macedo García manifestó simpatía por la iniciativa y coincidió en que se trata de una demanda social legítima, mostrando disposición para colaborar en su análisis y fortalecimiento.

Martínez Vargas adelantó que en noviembre se llevará a cabo un foro estatal sobre víctimas de fabricación de delitos, con la participación de familiares, defensores públicos y especialistas en materia de derechos humanos, con el propósito de visibilizar y atender los casos de personas encarceladas injustamente.

Y que el grupo parlamentario de Morena respalda plenamente esta agenda, por lo que en un plazo máximo de 15 días se prevé dictaminar la iniciativa junto con otras relacionadas, como la tipificación del delito de “montachoques” y la sanción a la usura.Finalmente, Octavio Martínez subrayó que estas acciones buscan fortalecer el Estado de Derecho en el Estado de México, conforme a los principios del Plan de Desarrollo estatal, y garantizar que ningún ciudadano vuelva a ser víctima de una acusación fabricada.