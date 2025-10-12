Pueblo y gobierno de Naucalpan alcanzan contribución de más de un millón de pesos para el Teletón

Naucalpan, Méx.- Durante la clausura de la Colecta Nacional Teletón 2025, en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), Estado de México, el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, expresó que en esta primera ocasión que participa su gobierno, alcanzó una contribución sin precedentes en el municipio, de más de un millón de pesos.

La entrega del cheque, la hizo a nombre de la administración y de las y los naucalpenses.Dijo que Naucalpan se sumó al boteo Teletón, consolidando una contribución histórica que refleja el espíritu solidario y el compromiso de su gobierno.

Tras el ejercicio de recaudación y la entrega de 300 alcancías al CRIT Estado de México, colocó a Naucalpan como el municipio con mayor número de “puerquitos” aportados en la entidadEl alcalde acudió a la ceremonia de clausura para entregar el donativo de 1 millón 1 mil 673.40 pesos, destinados a rehabilitaciones y tratamientos de niñas, niños y jóvenes que reciben terapias en este centro.

Destacó, que esta iniciativa responde a un compromiso de su administración de impulsar acciones que dejen un legado de transformación y solidaridad, y recordó que alrededor de 300 familias naucalpenses reciben atención en el CRIT Estado de México.Subrayó la importancia de fortalecer los lazos de colaboración con el CRIT, especialmente para brindar atención a niñas y niños con discapacidad motriz, espectro autista y cáncer.

“Nos sumamos con todo el gusto, el cariño y la decisión a esta gran Colecta Nacional del Teletón como Ayuntamiento, como Gobierno, pero sobre todo como seres humanos sensibles y con una visión humanista”, expresó el alcalde.En la clausura de las donaciones, el director general del CRIT Estado de México, Jardiel Quintal, agradeció al Gobierno de Naucalpan la contribución tan significativa, que permitirá garantizar tratamientos y terapias a niñas, niños y jóvenes, reconociendo el gesto de esperanza y compromiso social del municipio.