Sheinbaum supervisa atención a afectados por lluvias

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que este domingo realizará un recorrido por los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo para supervisar las acciones de apoyo a la población afectada por las intensas lluvias registradas en los últimos días.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que en estas entidades se encuentran activos los Planes DN-III-E y Marina, implementados por las Fuerzas Armadas, al igual que en San Luis Potosí y Querétaro, estados que visitará este lunes 13 de octubre. “Este domingo estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado”, señaló Sheinbaum.

La presidenta destacó que desde el pasado viernes 10 de octubre se instaló el Comité Nacional de Emergencias, encargado de coordinar la atención a los 111 municipios afectados en Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.De acuerdo con el reporte oficial, las lluvias provocaron 108 interrupciones en 18 carreteras federales; 103 ya fueron atendidas y en las cinco restantes continúan los trabajos. Asimismo, se garantiza el abasto de alimentos, agua potable y la operación al 100% de los refugios temporales.

Sheinbaum expresó su solidaridad con las familias que han perdido a un ser querido y pidió a quienes aún buscan a sus familiares comunicarse al número 079, donde un equipo especializado brinda atención e información.Finalmente, informó que este domingo, a las 19:00 horas, se reunirá nuevamente el Comité Nacional de Emergencias, y que durante “La conferencia del pueblo” del lunes, se presentará un informe detallado de las acciones realizadas en apoyo a la población afectada.