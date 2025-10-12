Más de mil inmuebles asegurados a través de operación “Restitución”

12 octubre, 2025

Toluca, Méx.- Como parte de las acciones de la Operación “Restitución”, el pasado viernes 10 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales, aseguraron 53 inmuebles relacionados con el delito de despojo con lo que suman más de mil propiedades recuperadas en al menos de 25 municipios de la entidad.

El pasado viernes, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron acciones operativas consistentes en técnicas de investigación de cateo e inspecciones en los municipios de Acolman, Tecámac, Chalco, Texcoco, Nezahualcóyotl, Toluca, Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Tlalmanalco, Zumpango, Chiautla, Atenco, San Antonio La Isla, Tenancingo, Ixtapaluca, Cocotitlán, Tepetlixpa en donde fueron aseguradas las 53 propiedades.

Durante estas acciones se vinculó a proceso a una persona por despojo y se cumplimentó una orden de aprehensión por dicho ilícito, además de que se aseguró y entregó un inmueble destinado a escuela rural administrada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en Almoloya de Juárez.

Del mes de abril, cuando fue puesta en marcha la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, a la fecha han sido asegurados mil 28 inmuebles en más de 25 municipios mexiquenses, de los cuales 539 ya fueron restituidos, a quién, con base en determinación del Ministerio Público, acreditó la legítima propiedad de los mismos lo que les permitió a las víctimas recuperar su patrimonio.

De los 539 inmuebles devueltos 412 de ellos son casas habitación, 60 predios y 17 inmuebles dedicados a locales comerciales, en tanto que el representante social continúa recibiendo la documentación con la que los legítimos dueños acrediten la propiedad con el fin de concretar su restitución.

Es importante referir que desde el comienzo de las acciones de la Operación “Restitución” se han registrado diversas denuncias por la comisión de hechos constitutivos de delito relacionados con despojos que fueron realizados en el 2024 y años previos.

Así mismo, un análisis hecho por la Fiscalía del Estado de México estableció que el mayor porcentaje de las denuncias iniciadas por despojo se resuelven a través de los mecanismos alternos de solución ya que están relacionados con conflictos entre arrendatarios y arrendadores, familiares incluyendo por herencias o incluso colindancias entre predios.

Operación “Restitución” forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, impulsada desde la Mesa para la Paz, que en la entidad encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en la que participan la DEFENSA, MARINA, GN, así como del Gobierno del Estado de México a través de la SSEM.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que, en caso de reconocer a esta persona como probable implicada en otro hecho delictivo, sea denunciada.