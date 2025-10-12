Hombre es vinculado a proceso por homicidio

Atizapan de Zaragoza, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Rodolfo “N”, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, ocurrido el pasado 5 de octubre en el Fraccionamiento Loma Antigua, ubicado en la colonia Bosque Esmeralda, municipio de Atizapán de Zaragoza.

De acuerdo con la investigación, ese día elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar tras recibir el reporte de una mujer inconsciente en la avenida Bosque Esmeralda Oriente. Al arribar, localizaron a Rodolfo “N” desnudo y con manchas de sangre, quien habría sido retenido por un elemento de seguridad privada del fraccionamiento mientras intentaba regresar a su departamento.

Las indagatorias realizadas por la Fiscalía permitieron establecer que el imputado presuntamente agredió con un instrumento punzocortante a la víctima, quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

Con base en las pruebas presentadas, la Autoridad Judicial determinó vincular a proceso a Rodolfo “N”, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva y otorgando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía mexiquense reafirmó su compromiso de investigar y esclarecer los delitos que atentan contra la vida de las personas, garantizando justicia a las víctimas y sus familias.

Cabe señalar que el imputado debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra, conforme al principio de presunción de inocencia.