Entrega SMSEM el reconocimiento “Joven Promesa Sindical”

Toluca, Méx.- El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), que encabeza Jenaro Martínez Reyes, Secretario General, entregó el Reconocimiento “Joven Promesa Sindical”, una distinción que reafirma la visión del Comité Ejecutivo Estatal 2024-2027 de fortalecer la participación de las nuevas generaciones en la vida gremial.

El galardón, establecido a partir de la reforma estatutaria de 2023 e impulsado por la Secretaría de Fomento a la Juventud Sindical, reconoce el compromiso, la preparación y el liderazgo de jóvenes docentes que, desde su práctica educativa, contribuyen al fortalecimiento del sindicalismo magisterial.

La convocatoria, publicada el 29 de agosto, generó una amplia respuesta entre las y los docentes del Subsistema Educativo Estatal, resultando galardonados la profesora Bárbara Rubí Ortega Ortega, de la Región Sindical 2, y el profesor Hugo José Guzmán Hernández, de la Región 8. Ambos recibieron la distinción de manos de Jenaro Martínez y de Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y de, durante la ceremonia conmemorativa por el 73° Aniversario de la organización, celebrada en el Auditorio “Forjadores de la Unidad Sindical”.

La profesora Bárbara Rubí Ortega Ortega, adscrita a la Región Sindical 2, cuenta con 13 años de servicio. Es licenciada en Educación Primaria y en Pedagogía, maestra en Formación Docente y en Ciencias para la Paz, y doctora en Educación. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como docente, directora escolar y promotora de salud y medio ambiente. En la vida sindical, ha representado a su delegación y obtenido el campeonato estatal en oratoria durante los Juegos Magisteriales del SMSEM.

Por su parte, Hugo José Guzmán Hernández, de la Región Sindical 8, es licenciado en Educación Preescolar y en Ciencias de la Educación, maestro en Educación Basada en Competencias y doctor en Educación. Actualmente se desempeña como director de Educación Preescolar y docente frente a grupo en nivel Primaria. Su trayectoria gremial se distingue por ocupar el cargo de Secretario General de la Delegación J125.

Para la dirigencia que encabeza Jenaro Martínez, el fortalecimiento del gremio no sólo se construye desde la experiencia, sino también desde la incorporación de nuevas voces, ideas y liderazgos, con la convicción de mantener al sindicato unido, dinámico y cercano a su base.