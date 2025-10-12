Aprehenden a posible integrante de célula delictiva

Jilotepec, Méx.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con la Policía Municipal, detuvieron a un hombre posiblemente vinculado en la comisión del delito de lesiones.

El Centro de Comando y Comunicación (C2) del municipio de Chapa de Mota, notificó sobre una agresión en agravio de una persona, quien fue atacada en este municipio con un arma de fuego y posterior al percance trasladada a un hospital para su pronta atención, donde se reportó estable. En el alertamiento también se informó que los dos agresores huyeron a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta, color gris.

En respuesta, los integrantes de ambas corporaciones realizaron un despliegue de búsqueda y localización, el cual derivó en la ubicación del automóvil, sobre la avenida Vicente Guerrero, en la colonia Las Manzanas, en el municipio de Jilotepec.

Durante la intervención, los oficiales solicitaron detenerse al conductor para realizar de acuerdo con el protocolo de actuación una inspección, en la que hallaron cartuchos útiles, calibre 9 milímetros.

Al tripulante se le comunicó el motivo de la detención y una vez dados a conocer los derechos que la ley otorga, Ramón “N” de 34 años, junto con los indicios asegurados, fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la demarcación, para determinar su situación legal.

Acorde con las primeras indagatorias, podría pertenecer a una célula criminal con orígenes en el estado de Michoacán y al parecer entre sus funciones se encuentra conducir vehículos utilizados por otros miembros del grupo criminal. Además, se continúan las investigaciones para dar con el paradero de su cómplice, otro individuo que viajaba con él durante la comisión del ilícito.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.