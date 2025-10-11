Suspenden servicios en el Issste Huauchinango por inundaciones

11 octubre, 2025

Nacional e Internacional

Desde Puebla

Puebla, Méx.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Huauchinango suspendió la atención tras las inundaciones por lluvia.

A través de una ficha informativa, indicó que la unidad presenta anegaciones considerables en la plata baja y filtraciones en el segundo nivel, lo que ha afectado los siguientes servicios:

Quirófano, urgencias, áreas de gobierno 1 y 2, farmacia, trabajo social, hospitalización de hombres y mujeres, rayos X y laboratorio.

Al momento, la clínica cuenta solo con un paciente masculino hospitalizado reportado como estable y ya se realizan las gestiones para traslado a unidad cercana del IMSS- Bienestar.