Gobernador Armenta acudirá a la Sierra Norte a supervisar acciones tras afectaciones por lluvias

11 octubre, 2025

Puebla, Méx.- El Gobierno del Estado de Puebla informa que, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Marina, Petróleos Mexicanos, Protección Civil Estatal, dependencias estatales y autoridades municipales, se desplegaron equipos, maquinaria y personal especializado para auxiliar a las familias afectadas por las recientes lluvias en la región de la Sierra Norte y sus alrededores.

El gobernador Alejandro Armenta acudirá personalmente a la zona para realizar un recorrido de supervisión y garantizar la atención directa a la población, reafirmando el compromiso de un gobierno cercano, solidario y presente ante cualquier emergencia.

A través del Sistema Estatal DIF, y con el apoyo de los ayuntamientos locales, se habilitaron albergues temporales para salvaguardar la integridad y el bienestar de las personas, especialmente de niñas, niños y adultos mayores.