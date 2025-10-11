México y Argentina protagonizan un duelo de alto voltaje en el Mundial Sub-20

Santiago, Chile.- La Selección Mexicana Sub-20 buscará este sábado escribir una nueva página dorada en su historia cuando se mida ante Argentina en los Cuartos de Final del Mundial de Chile 2025. El Estadio Nacional será escenario de un choque de potencias latinoamericanas que promete intensidad, calidad y emociones de principio a fin.

Ambos conjuntos llegan con paso firme. México viene de eliminar al anfitrión Chile con un contundente 4-1, mientras que la albiceleste goleó 4-0 a Nigeria, consolidándose como uno de los grandes aspirantes al título. El ganador enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre España y Colombia.

El Tricolor de Eduardo Arce ha demostrado que no teme a nadie. Tras sobrevivir al grupo más complicado del torneo, junto a Brasil, España y Marruecos, el equipo mexicano se ha ganado el respeto internacional. Su gran figura es Gilberto Mora, joven mediocampista de Tijuana que con solo 16 años suma tres goles y una asistencia, siendo el motor ofensivo del cuadro nacional.

Del otro lado estará Alejo Sarco, delantero del Bayer Leverkusen, quien encabeza el ataque argentino con cuatro goles y se perfila como uno de los candidatos a la Bota de Oro. “No sé si figura, la verdad es que todos tienen muchísima calidad. Va a ser un honor enfrentarlos”, declaró el capitán albiceleste Julio Soler, en referencia al talento mexicano.

México también presume nombres de peso como Obed Vargas del Seattle Sounders, cotizado en 8 millones de dólares, e Iker Fimbres del Monterrey, que han aportado equilibrio y experiencia a una plantilla llena de juventud.

Por su parte, Argentina llega con una ofensiva temible: Ian Subiabre, Gianluca Prestianni y Maher Carrizo conforman un tridente que ya suma 11 goles en cuatro encuentros. Aun así, los dirigidos por Javier Mascherano saben que México no es un rival cualquiera.

Con talento, determinación y corazón, el Tricolor intentará frenar a la poderosa albiceleste y alcanzar las semifinales. El sueño está vivo, y la ilusión tricolor no entiende de imposibles.