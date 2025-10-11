Se inunda IMSS Xicotepec; hay bebés sin oxígeno
- 11 octubre, 2025
Puebla, Méx.- El hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Xicotepec se inundó, debido a las intensas lluvias en las últimas horas.
Los trabajadores del nosocomio informaron que hay bebés sin oxígeno y están recibiendo ventilación con ambú.
Hay recién nacidos en estado de salud delicado, urgieron ambulancias para trasladarlos a otros hospitales.
Tampoco cuentan con señal, ni encuentran la manera de cortar la luz para evitar otro accidente.