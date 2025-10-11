Se inunda IMSS Xicotepec; hay bebés sin oxígeno

Redacción

Redacción 11 octubre, 2025

11 octubre, 2025 Nacional e Internacional

Nacional e Internacional 0 Comments

Desde Puebla

Puebla, Méx.- El hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Xicotepec se inundó, debido a las intensas lluvias en las últimas horas.

Los trabajadores del nosocomio informaron que hay bebés sin oxígeno y están recibiendo ventilación con ambú.

Hay recién nacidos en estado de salud delicado, urgieron ambulancias para trasladarlos a otros hospitales.

Tampoco cuentan con señal, ni encuentran la manera de cortar la luz para evitar otro accidente.