Ya suman 110 personas remitidas por tirar basura en Toluca

Toluca, Mex.- Ya suma 110 personas sancionadas de junio a septiembre de 2025 por tirar basura en Toluca en los últimos 30 días, como parte de los operativos permanentes de la Dirección General de Seguridad y Protección del municipio, fueron sorprendidas más de 20 personas y con estas acciones, suman 110 las personas sancionadas de junio a septiembre de 2025 por incurrir en estas faltas.

Las sanciones que se aplicaron conforme a lo dispuesto en el Artículo 63, Fracción VII del Bando Municipal de Toluca, que prohíbe arrojar desechos en lugares no autorizados o realizar la quema de basura, conductas que atentan contra el orden, la limpieza de la ciudad e incidir en el deterioro ambiental, además de ser una de las principales causas de inundaciones que afectan a comunidades de la parte baja del municipio, como lo ha señalado el presidente municipal Ricardo Moreno.

Los casos que se han sorprendido en los últimos 30 días está Roberto “N”, de 50 años, sorprendido el 24 de septiembre arrojando basura en la calle Nicolás Bravo, colonia Centro; y Cecilio “N”, de 74 años, detectado tirando desechos en la calle Aurelio Zúñiga, colonia Zopilocalco.

Asimismo, Juan Manuel “N”, de 40 años, fue sorprendido quemando basura en Enrique Olascoaga y Aztecas, colonia La Unión; mientras que Silvia “N”, de 52 años, fue detenida por la misma falta en Nicolás Bravo esquina con José Ma. Arteaga, en San Cristóbal Huichochitlán.

Mientras que, el director general de Seguridad y Protección de Toluca, Jorge Alberto Ayón, destacó que estas acciones se realizan con el propósito de fortalecer la cultura cívica y promover el respeto al entorno urbano, en atención a la instrucción del alcalde.

Y que el cuidado de la ciudad es responsabilidad de todos y arrojar basura o quemarla no solo contamina, sino que daña la imagen urbana y afecta la convivencia.

Y que las personas remitidas enfrentan sanciones administrativas que pueden alcanzar multas superiores a los 5 mil pesos o hasta 32 horas de arresto, según lo determine el Juzgado Cívico.