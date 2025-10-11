Diablos marcan la pauta en los XI Ideales del Apertura 2025

Toluca, Méx.- Durante la pausa de la Liga BBVA MX por la Fecha FIFA, es buen momento para mirar atrás y reconocer a los equipos que más han brillado en el Torneo Apertura 2025. Y si hay un club que ha dominado con regularidad los XI ideales de cada jornada, ese es el Deportivo Toluca Futbol Club, vigente campeón del futbol mexicano.

Los Diablos Rojos no sólo defienden su título con autoridad, sino que lo hacen con un futbol ofensivo, disciplinado y lleno de personalidad. Bajo la dirección de Antonio Mohamed, los choriceros se han convertido en protagonistas constantes dentro de los equipos ideales semana tras semana, demostrando la profundidad y calidad de su plantel.

En la Jornada 12, la Liga MX incluyó nuevamente a Joao Paulo Dias “Paulinho” y al propio Mohamed en el XI Ideal. El delantero portugués volvió a ser determinante con un doblete que lo catapultó al liderato de goleo con nueve anotaciones, reafirmando su papel como el jugador más letal del torneo. Además, Paulinho busca escribir su nombre con letras doradas en la historia del balompié nacional al aspirar a un Tricampeonato de goleo individual, una verdadera hazaña.

El estratega argentino, por su parte, fue reconocido como el Director Técnico de la Jornada, ratificando su gran gestión al frente del campeón. Con un estilo que combina intensidad y control, el “Turco” ha conseguido mantener el hambre de triunfo en un grupo que no se conforma con lo conseguido.

Así, mientras la Liga MX toma un respiro por la Fecha FIFA, el Toluca disfruta de la pausa con la tranquilidad de saberse protagonista y con el desafío de seguir marcando el ritmo del torneo cuando el balón vuelva a rodar.