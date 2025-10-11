México se mide a Colombia en amistoso de cara al mundial

Dallas, Texas.- La Selección Nacional de México encara una auténtica prueba de fuego rumbo al Mundial de 2026. Este sábado 11 de octubre, el equipo dirigido por Javier Aguirre se medirá ante Colombia, una de las potencias sudamericanas más en forma del momento, en un duelo que promete intensidad, talento y sabor mundialista.

El compromiso se disputará en el AT&T Stadium de Dallas a las 19:00 horas (TCM), recinto que volverá a vestirse de verde para recibir a miles de aficionados que acompañarán al Tricolor en su camino hacia la justa mundialista. Para Aguirre, el encuentro representa una oportunidad invaluable para medir el progreso de su equipo frente a una selección que finalizó tercera en las eliminatorias de la Conmebol y que cuenta con figuras de talla internacional como Luis Díaz del Liverpool, Richard Ríos del Palmeiras y Jefferson Lerma del Crystal Palace.

Del lado mexicano, destacan jugadores que han sabido responder en momentos clave. Carlos Acevedo busca consolidarse como guardián del arco nacional, con seis juegos disputados y tres porterías imbatidas. Israel Reyes, quien debutó a los 21 años, se perfila como pieza firme en la defensa, mientras que Julián Quiñones, convertido en un referente ofensivo, continúa demostrando su capacidad goleadora y conexión con el grupo.

La historia entre México y Colombia está llena de momentos inolvidables. En la Copa América 1997, Luis Hernández “El Matador” marcó un doblete ante los cafetaleros, mientras que el primer gol del Tri en una Copa América fue obra de Zague en 1993, también frente a Colombia. Además, en el AT&T Stadium, México ya presume un triunfo ante una escuadra sudamericana: el 2-0 sobre Brasil en 2012.

El partido podrá disfrutarse a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX+. Un enfrentamiento que no solo servirá como ensayo, sino como termómetro del nivel que México presentará ante el mundo.