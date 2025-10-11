Pese al anuncio de alto el fuego, Israel mata a 16 palestinos en la Franja de Gaza

Franja de Gaza.- Al menos 16 palestinos murieron este viernes en nuevos ataques israelíes contra la Franja de Gaza, a pesar de que el propio Ejército de Israel había anunciado la entrada en vigor de un alto el fuego al mediodía, informaron hospitales del enclave.

De acuerdo con la agencia palestina de noticias Wafa, durante la jornada se registraron bombardeos en distintos puntos del territorio, lo que contradice el anuncio oficial israelí de cese de hostilidades a partir de las 12:00 horas (9:00 GMT).

Además, equipos de defensa civil palestinos informaron que recuperaron 99 cuerpos en diferentes zonas de la Franja, luego de que las tropas israelíes completaran la primera retirada parcial pactada en el acuerdo de alto el fuego.

Tras el repliegue militar hacia la denominada “línea amarilla”, identificada así en el mapa presentado por la Casa Blanca al anunciar el acuerdo, miles de gazatíes comenzaron a desplazarse hacia el norte, particularmente por la vía costera de Al Rashid, en dirección a la ciudad de Gaza.

El acuerdo contempla que el grupo Hamas dispone de 72 horas para entregar a los 48 rehenes que aún mantiene en su poder, de los cuales Israel estima que solo una veintena seguirían con vida. El plazo vence el próximo lunes, en medio de la creciente incertidumbre y la fragilidad del alto el fuego que, pese a los compromisos, no logró frenar la violencia en el enclave palestino.