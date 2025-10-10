Zinacantepec impulsa obras que fortalecen la infraestructura comunitaria en San Bartolo El Llano

Zinacantepec, Méx.- El presidente municipal Manuel Vilchis Viveros encabezó el arranque de obra para la construcción del kiosco y la plaza cívica en la Delegación de San Bartolo El Llano, comunidad perteneciente a Santa María del Monte, como parte del programa de mejoramiento urbano que impulsa su administración.

Durante la supervisión, el alcalde destacó que estos espacios públicos contribuyen a fortalecer el tejido social, la convivencia comunitaria y el sentido de pertenencia entre los habitantes.

“Escuchar, reunirme, cumplir con los compromisos y atender las solicitudes de otros proyectos y necesidades de nuestra gente es parte de nuestro trabajo cotidiano, porque Zinacantepec sigue avanzando con obras que unen y transforman”, afirmó Vilchis Viveros.

La obra contempla una superficie de 874 metros cuadrados, donde se construirá un kiosco central, jardineras, áreas verdes con pasto natural, andadores de concreto hidráulico y alumbrado público, para brindar un entorno adecuado al desarrollo de actividades culturales, sociales y recreativas.

Vecinos de la comunidad expresaron su agradecimiento y reconocieron el valor simbólico del proyecto, que representa el resultado de más de 25 años de gestión comunitaria.

“Este es un ejemplo claro de que cuando sociedad y gobierno trabajan de la mano, los resultados se reflejan en obras con sentido social y profundo arraigo comunitario”, señalaron representantes locales.

El presidente municipal adelantó que, una vez que disminuyan las lluvias, se pondrá en marcha un programa de rastreo de caminos para mejorar la conectividad entre las distintas delegaciones. Además, informó que en los próximos días se entregará la nueva delegación de la zona centro de Santa María del Monte.

“Sabemos que falta mucho por hacer, pero con voluntad buscamos la manera para que las cosas se puedan hacer en favor de todas y todos. Toda transformación lleva tiempo y esfuerzo, pero también es reflejo de nuestra confianza en la comunidad. Paso a paso, estamos construyendo un Zinacantepec más fuerte, cercano y con mejores oportunidades para todos”, concluyó.

Con acciones como esta, el Gobierno de Zinacantepec reafirma su compromiso de impulsar obras que unen, transforman y promueven el bienestar social, consolidando una infraestructura urbana incluyente y sostenible.