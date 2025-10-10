Trabajadores del Monte de Piedad sucursal Toluca, se unen a la huelga nacional

Toluca, Méx.- Trabajadores del Nacional Monte de Piedad , sección 12, sucursal Toluca, se unieron a la huelga nacional que se lleva a cabo, debido a la violación a su contrato colectivo de trabajo.

En entrevista, Jesús Román Baños Martínez, quien es secretario del trabajo y conflictos de la sección 12 del sindicato de trabajadores del Nacional Monte de Piedad, sección 22 Toluca, nos señaló que la huelga inició desde el pasado 1 de octubre.

En un boletín de prensa señalaron que han intentado, por todas las vías, evitar un conflicto de esta naturaleza porque están conscientes de la afectación que provocan a la comunidad.

Por ello, solicitan que comprendan las razones por las cuales tuvieron que acudir a esta medida extrema.

Desde hace varios años, los responsables de la administración de personal, señalan y que se dieron a la tarea de cancelar sus derechos elementales a quienes laboran en la institución mediante una política de acoso constante a las trabajadoras y trabajadores, obligándolos a laborar jornadas extenuantes, privándolos de derechos tan elementales como la media hora de comida establecida en la Ley.

Señalaron que van a esperar a que las autoridades de dicha institución sostengan una reunión con los líderes sindicales con el fin de que se pare dicha huelga, que ya lleva 10 días.

El líder sindical de Toluca, dijo a las personas que están preocupadas por sus pertenencias y que ya se les venció su boleta, que las mismas están resguardadas de manera segura.

Y que la propia institución, les está señalando que hagan el pago de su desempeño por otros medios. Y que, si están inconformes, pueden acudir a PROFECO a poner su denuncia.

Mientras tanto, al lugar se van turnando los y las trabajadoras y fuera de la sucursal del Monte Pío, se encuentran vendiendo algunos productos de comida; para poder contar para sus viáticos y permanecer en el lugar, “mientras se termina la huelga”, expresaron.