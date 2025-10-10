Baja 37% el secuestro en EdoMéx en lo que va de 2025: Gómez

Toluca, Méx.– En los primeros diez meses de 2025, el Estado de México registró una disminución del 37 por ciento en los casos de secuestro en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez durante la sesión de este viernes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

Desde Palacio de Gobierno en Toluca, la mandataria estatal encabezó la reunión semanal donde se evalúan los avances en materia de seguridad. Ahí, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó cifras que muestran una significativa reducción en este delito.

“Encabecé la Mesa de Paz de este viernes, en Palacio de Gobierno, en la cual la Fiscalía compartió información sobre el delito de secuestro, donde se registra una disminución del 37 % en lo que va del año y en comparación al 2024. En coordinación, autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajamos por la seguridad de las familias mexiquenses”, informó a través de sus redes sociales.

La gobernadora reconoció que este resultado no sería posible sin la colaboración estrecha entre las instituciones encargadas de la seguridad, tanto estatales como federales. En estas tareas participan activamente la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y la FGJEM, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, así como con la Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto (CONASE), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

El gobierno mexiquense ha reiterado que uno de sus ejes prioritarios es garantizar la paz y la seguridad de las familias. Para ello, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se ha consolidado como una herramienta estratégica en la toma de decisiones, la evaluación de resultados y la definición de operativos conjuntos.

La reducción en el número de secuestros también obedece a la implementación de tecnologías de inteligencia, mayor presencia territorial de cuerpos de seguridad, y acciones focalizadas en zonas con mayores índices delictivos.

Las autoridades mantendrán la supervisión semanal en estas mesas de trabajo para seguir evaluando resultados y reforzar las acciones donde sea necesario.