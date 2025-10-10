UAEMéx es escenario de Mesa de Análisis del Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024

Toluca, Méx.- La rectora Martha Patricia Zarza Delgado, afirmó que la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) mantiene su compromiso con la democracia y la participación ciudadana, especialmente entre la juventud, esto durante la Mesa de Análisis del Estudio Muestral de Participación Ciudadana (EMPC) 2024 del Instituto Nacional Electoral (INE), que tuvo como sede a la institución.

En Ciudad Universitaria, Zarza Delgado destacó la importancia de la participación de las juventudes principalmente en la Reforma a la Ley Universitaria con miras a garantizar la inclusión de todos los sectores de la comunidad académica y contribuir al futuro.

La rectora destacó que la presentación de la EMPC 2024 en la Máxima Casa de Estudios mexiquense reafirma el compromiso compartido con el fortalecimiento de la cultura político-electoral, con el objetivo de construir una sociedad más cercana, incluyente y equitativa.

Por su parte, Martín Faz Mora, Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) refirió que este estudio es fundamental para pasar de la medición a la acción y fomentando la educación cívica en la que se promueva la participación en el voto a través de un mejor entendimiento del comportamiento ciudadano.

En tanto, la encargada del despacho de la Vocalía Secretarial de la Junta Local del INE en el Estado de México, Liliana Martínez Díaz destacó que los resultados del estudio reflejan la madurez del electorado y la eficacia institucional, elementos que permiten que cada vez más personas ejerzan su derecho al voto en condiciones de igualdad y libertad.

Mientras que la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez destacó la importancia de generar una cultura de la participación y de innovar en los procesos electorales, así como en el diseño de mecanismos para la descentralización de la cultura electoral. También hizo mención de la importancia de considerar los aspectos socioculturales de cada contexto.

El Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024 analiza quiénes votaron en las elecciones federales del pasado 2 de junio. Examina variables como sexo, edad y tipo de sección electoral (urbana o no urbana), revelando que la participación femenina fue mayor que la masculina.

Además, destaca que las y los votantes de entre 65 y 74 años fueron los más activos, mientras que las y los jóvenes de 19 a 39 años y las personas mayores de 85 años mostraron menor participación. La elección presidencial de 1994 sigue siendo la que registró la mayor participación, con un 77.2 por ciento.