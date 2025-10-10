Alcaldesa Ivette Topete da banderazo de obras educativas y modernización urbana en Amecameca

Por: Ricardo Espejel Arellano

Amecameca, Méx.- La alcaldesa Dra. Ivette Topete dio inicio a tres importantes obras de infraestructura y educación, reafirmando el compromiso de su administración con el bienestar y el futuro de la comunidad.

Acompañada de los integrantes del Ayuntamiento encabezó los actos protocolarios para el arranque de tres proyectos clave que transformarán la cabecera municipal y la delegación de San Pedro Nexapa.

Dio el banderazo de inicio de obra en la Escuela Secundaria Vicente Guerrero en la cabecera municipal, una acción que beneficiará a una gran matrícula de estudiantes, demostrando la inversión continua en la educación, que es el futuro de Amecameca.

Además, dio el banderazo de inicio de obra para la construcción de la techumbre del área de educación física del jardín de niños Nezahualcóyotl en la cabecera municipal, que permitirá que las niñas y niños realicen sus actividades protegidos del clima y especialmente, de la ceniza volcánica, construyendo así espacios seguros para la niñez.

Finalmente, la alcaldesa Topete dio el banderazo de inicio de obra para la remodelación total de la Plaza de la Constitución de San Pedro Nexapa, la cual contempla la rehabilitación integral del espacio, incluyendo la modernización del alumbrado público, para ofrecer un entorno más seguro, funcional y digno para toda la comunidad.