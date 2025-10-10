Tlalnepantla pronto será un municipio en alcanzar un nivel educativo superior: Pérez

Tlalnepantla, Méx.-El alcalde, Raciel Pérez Cruz dio a conocer que se puso en marcha una plataforma digital para fortalecer la enseñanza en 108 escuelas primarias públicas, y agregó que los libros de inglés “Connect our Village” han llegado a 20 mil alumnas y alumnos de diversas instituciones educativas, para que dominen la lengua universal.

En la escuela primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la colonia San Lucas Patoni, Pérez Cruz, destacó que en Tlalnepantla el promedio educativo es de 10 años con cuatro meses, lo que se traduce en un alcance del tercer semestre de bachillerato, sin embargo “nos hemos propuesto que a mediano plazo y con el esfuerzo de padres de familia, alumnas y alumnos, pronto será uno de los municipios en alcanzar el nivel educativo superior”.

Otras escuelas que han sido visitadas por las autoridades municipales son las primarias Andrés Molina Enríquez en la Unidad Habitacional Barrientos; General Abundio Gómez en San Juan Ixhuatepec; y Sor Juana Inés de la Cruz en Unidad Habitacional Tabla Honda.

Comentó que además de la entrega de libros de inglés, el Gobierno Municipal aporta recursos a instituciones educativas para el pago de conserjes, internet, así como el costo por el servicio de agua, “esto lo hacemos con la determinación de mejorar las condiciones en las que estudian alumnas y alumnos”.

Sobre la entrega de libros, el alcalde, destacó que aprender otro idioma es de suma importancia para que las y los niños cuenten con los conocimientos que les permitan ver el mundo desde otra perspectiva, lo que les otorga mejores posibilidades de inserción laboral en el futuro.

La directora de la escuela primaria Miguel Hidalgo, Yolanda Pérez Falcón indicó que con estos libros se fortalece el aspecto pedagógico de la segunda lengua imprescindible en estos tiempos de transformación y globalización, lo que brinda una cimentación sólida a las y los alumnos los retos que enfrentarán a nivel secundaria.

En su intervención, la titular de la Dirección Municipal de Bienestar, Jezabel Delgado Flores explicó que estos libros están dirigidos a alumnos de tercero a sexto año de primaria.

Agregó que además se puso en marcha una plataforma digital para fortalecer la enseñanza en 108 escuelas primarias públicas de Tlalnepantla, y dijo que los libros de inglés fueron revisados por el departamento de idiomas de la FES Iztacala de la UNAM y su análisis determinó que el material cuenta con las herramientas pedagógicas requeridas para el aprendizaje.