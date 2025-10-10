Se realizan trabajos de limpieza en la zona centro tras el cierre de la Feria de Ixtlahuaca 2025

Redacción 10 octubre, 2025

Ixtlahuaca, Méx.- Con motivo del cierre de la Feria de Ixtlahuaca 2025, el Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Guadalupe Díaz, emprendió una amplia jornada de limpieza en la zona centro del municipio, con el propósito de restablecer el orden y mantener en óptimas condiciones los espacios públicos que fueron sede de las celebraciones patronales.

Desde muy temprano, el personal de las direcciones de Servicios Públicos e Imagen Urbana puso manos a la obra para realizar labores de barrido manual, recolección de residuos, lavado de calles y limpieza de áreas verdes, con el fin de garantizar un entorno limpio y agradable para las familias ixtlahuaquenses y visitantes.

La alcaldesa Guadalupe Díaz reconoció y agradeció el esfuerzo del personal operativo que, desde las primeras horas del día, se mantiene trabajando con compromiso y dedicación:

“Mi reconocimiento a todas y todos los compañeros de Servicios Públicos e Imagen Urbana que realizan esta importante labor. Su trabajo refleja el compromiso que tenemos como administración con la limpieza, el orden y el bienestar de nuestro municipio. Mantener un Ixtlahuaca limpio es tarea de todos”, expresó.

Asimismo, la presidenta municipal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de mantenimiento urbano que busca conservar en buenas condiciones las calles, avenidas y espacios comunes, promoviendo a la vez una cultura ciudadana de respeto al entorno.

El Gobierno Municipal invita a la población a sumarse al esfuerzo de mantener limpia la cabecera y las comunidades, evitando tirar basura en la vía pública y haciendo un uso responsable de los espacios que son de todos.

Con estas acciones, la administración 2025–2027 reafirma su compromiso de trabajar día a día por un Ixtlahuaca limpio, ordenado y digno para las familias que lo conforman.