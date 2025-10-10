Atiende Protección Civil emergencia por lluvias en colonia de Naucalpan

Naucalpan, Méx.- Las intensas lluvias que se registraron la tarde de este jueves provocaron el movimiento de la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos Protección Civil y Bomberos de Naucalpan, para auxiliar a las personas que podrían resultar afectadas por las lluvias.

Atendieron de manera inmediata, un llamado de auxilio a través del C4 en la colonia Olímpica Radio Primera Sección, en donde una vivienda resultó afectada por un deslizamiento de tierra provocado por la intensa lluvia que se registró la tarde de este jueves.

Tras la precipitación pluvial, el domicilio que colinda con Minas Tecolote, ubicado a espaldas de la Escuela Primaria Juan Escutia, resultó afectado por un desplazamiento de tierra que cayó sobre una construcción de lámina.

Paramédicos de Naucalpan atendieron a un joven, que tuvo una crisis nerviosa. El domicilio, tras la revisión por parte de la corporación municipal, fue desalojado por seguridad de las dos personas que viven en ese lugar.

Asimismo, la familia desalojada por su seguridad, con el apoyo del gobierno municipal de Naucalpan, pernoctó en un lugar ajeno a su vivienda.

Tras un recorrido por la zona, Protección Civil y Bomberos, lleva a cabo labores de limpieza en ambas viviendas. Del mismo modo, elementos revisan la escuela Primaria Juan Escutia para asegurarse de que no sufriera daños.

Por último, Protección Civil y Bomberos informó que esta noche de jueves, se continuará con las labores de limpieza para emitir el dictamen procedente, a fin de garantizar la seguridad de las y los vecinos.

A lo largo de la mañana de este viernes, se han retirado cerca de 30 toneladas de tierra y realizado trabajos de limpieza en la Escuela Primaria Juan Escutia para retirar todo el lodo que entró al patio tras el deslizamiento del material.

En el lugar permanecen, los cuerpos de emergencia para restablecer por completo las condiciones de seguridad en la zona.