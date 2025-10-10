Imponen prisión preventiva a Rodolfo “N” por probable feminicidio en Atizapán

Atizapán, Méx.- Un Juez del Poder Judicial del Estado de México, Distrito de Tlalnepantla, impuso prisión preventiva a Rodolfo “N” por su probable intervención en el hecho delictuoso de feminicidio, en agravio de Renata “N”.

En audiencia inicial de formulación de imputación, el juzgador calificó de legal la detención y autorizó el plazo de 144 horas para determinar la situación jurídica de Rodolfo “N”; así como señaló las 12:00 horas del 11 de octubre para la audiencia de prórroga del plazo constitucional.

El 5 de octubre en una vivienda ubicada en Atizapán, Rodolfo “N” habría agredido con un objeto cortante a la víctima, quien falleció; después él intentó huir.