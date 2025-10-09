Firma convenio gobierno de Naucalpan con cuatro instituciones educativas

Naucalpan, Méx.- El Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez, firmó cuatro convenios de colaboración con las instituciones educativas CONALEP Naucalpan 1 y 2, UNICEN y CUICALLI, para dar la oportunidad a las y los estudiantes de llevar a cabo su servicio social y sus prácticas profesionales.

En el Encuentro con las Juventudes, el alcalde dijo que este tipo de acercamientos siempre son para contar con estudiantes mejor preparados y con mejores bases profesionales, para enfrentar el futuro a la altura de este país que necesita mejores generaciones de profesionistas.

“Este convenio, está pensado para permitir que ustedes como técnicos profesionales, como jóvenes en formación puedan allegarse de estas puertas, que arrojan una formación, ya en un sentido profesional, y que puedan también conocer este mundo laboral administrativo propiamente dentro de las esferas del Ayuntamiento.

En presencia de los directivos de los planteles, Maribel Hernández González; Alejandro Hernández; Luis Miguel Sobrantes Hervella y Eira Guadalupe Pérez Ríos, reiteró que se tiene un gran compromiso con las y los jóvenes y que haya una alineación de visiones de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Agregó, gracias al apoyo de los gobiernos federal y estatal ya se cuenta con la opción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Naucalpan, que ofrece 10 carreras de forma gratuita a todas y todos aquellos jóvenes que desean continuar sus estudios.

Informó, que se trabaja para facilitar la movilidad de toda la población, pero especialmente para el sector estudiantil que diariamente se traslada a sus planteles de estudio con la construcción del Mexicable Línea 3 que actualmente lleva un avance de más del 40 por ciento.

“Este medio de transporte, va a posibilitar no sólo una mejor conexión entre comunidades, un mejor desplazamiento en menor tiempo, sino también mucho más seguro, reduciendo emisiones de carbono y por supuesto permitiendo activar la economía en muchas de nuestras colonias”, dijo.

Montoya Márquez destacó, la administración pública no es otra cosa que la vocación del servicio, el buscar como servir a los demás, así como lograr administrar lo que es de todos de la mejor forma y asegurarnos que haya bienestar para las grandes mayorías de nuestra población.

Finalmente, pidió a cada estudiante, nunca perder de vista sus objetivos y sus propósitos que en un futuro les permitirá enfocar su energía en aquello que realmente les gusta y los haga sentirse felices.