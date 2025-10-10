Encuentran muerta a la joven Itzel, causa indignación a la población de Ozumba

Ozumba, Méx.- Luego de que la joven Itzel estuviera desaparecida por más de 24 horas y sus familiares pidieran apoyo al presidente municipal, Ricardo Valencia, y al comisario, Heriberto de la Rosa, el cual les fue negado, al aparecer esta tarde el cuerpo de la universitaria dentro de una cisterna en la casa de su amigo José “N”, en el municipio de Tepetlixpa, enardeció a los habitantes.

Primero le reclamaron al munícipe su falta de apoyo y solidaridad, porque les negó su ayuda y ordenó al comisario no utilizar las patrullas para la búsqueda con los vecinos y acudir a la casa del amigo de la víctima. “Ante el cinismo del edil de amenazar a la familia, un grupo de vecinos acudieron a tocar las campanas de la iglesia central y en bola acudieron a la casa del alcalde donde causaron destrozos’.

Posteriormente, la turba se dirigió a la presidencia municipal, donde entraron fácilmente ya que los policías huyeron, destruyendo las puertas, muebles y equipos de cómputos, vidrios y todo lo que encontraron a su paso. Un grupo de encapuchados salieron al balcón central y ondearon la bandera nacional demandando justicia por la muerte de Itzel.

El edil Ricardo Valencia citó a sesión de Cabildo Extraordinario en un restaurante del municipio de Tepetlixpa, violentando la ley, donde destituyó al director de seguridad pública, Heriberto de la Rosa, y designó como encargado del despacho a Carlos Basurto Martínez, sin embargo, ello molestó más a los habitantes.

Hasta las siete de la noche, elementos de la policía estatal y guardia nacional, pudieron tomar el control de la presidencia municipal y quedó acordonada para que no se cometan más destrozos y poco a poco regresara la calma a este municipio indignado por este feminicidio de una joven destacada.

El cuerpo de la joven fue trasladado al servicio médico forense de Amecameca para la necropsia de ley y el presunto homicida José “N”, permanece detenido en el ministerio público del municipio de Chalco, y será ingresado al CERESO en las próximas horas.