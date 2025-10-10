Presenta Armenta a nivel nacional el “Tech Capital Puebla Summit 2025”

Puebla, Méx.- El gobernador Alejandro Armenta presentó a nivel nacional y desde la Ciudad de México el encuentro “Tech Capital Puebla Summit 2025”.

El subsecretario de Transformación Digital, Héctor Silva. destacó que este es un evento de impacto nacional que busca incorporar dentro de las capacitaciones y empresarios la inteligencia artificial.

Explicó que el summit será del 15 al 17 de octubre con cinco mil asistentes entre empresarios, estudiantes y emprendedores.