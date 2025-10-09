Ocoyoacac refuerza su seguridad con cinco nuevas patrullas

Ocoyoacac, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la vigilancia y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía, la presidenta municipal, Nancy Valdez Ruiz, entregó cinco nuevas unidades de patrullaje a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Durante la ceremonia, la alcaldesa destacó que esta entrega es un compromiso cumplido en materia de seguridad pública, al proporcionar a los elementos policiales mejores herramientas para cumplir con su labor.

“Hoy damos un paso importante para seguir construyendo un municipio más seguro. Estas patrullas son patrimonio de todas y todos los ocoyoaquenses, y una muestra del compromiso que tenemos con la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. Tenemos uno de los índices delictivos más bajos, y eso refleja el trabajo y la dedicación de nuestros policías. Aquellos que no respondían al compromiso con Ocoyoacac, ya no forman parte de la corporación”, afirmó Valdez Ruiz.

La presidenta municipal reconoció la labor del cuerpo policiaco y exhortó a sus elementos a cuidar el nuevo equipo y mantener su compromiso con la ciudadanía.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Ocoyoacac reafirma su compromiso de trabajar en favor de la seguridad, la confianza ciudadana y el fortalecimiento institucional, buscando garantizar un entorno de paz y bienestar para todas las familias.