Delfina Gómez refuerza coordinación en seguridad en reunión con Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, participó en la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde reiteró el compromiso de su administración con la coordinación interinstitucional como eje fundamental en la lucha contra la delincuencia.

Durante el encuentro, celebrado en Palacio Nacional, la mandataria mexiquense destacó los avances obtenidos gracias al trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, y subrayó que la estrategia de seguridad en la entidad está enfocada en atacar tanto las causas estructurales de la violencia como en fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas del orden.

“El trabajo coordinado es y será clave para seguir disminuyendo índices delictivos y conductas que lastiman a la sociedad”, escribió Gómez Álvarez en sus redes sociales tras su participación en la sesión.

La estrategia de seguridad impulsada por la gobernadora Delfina Gómez en el Estado de México contempla acciones en varios frentes. Entre ellos destacan:

Atención a las causas del delito, con programas sociales, educativos y comunitarios que buscan prevenir la violencia desde la raíz.

Acciones de inteligencia e investigación, que permiten identificar patrones delictivos y desarticular células criminales con precisión.

Reinserción social, con medidas enfocadas en la readaptación efectiva de personas privadas de la libertad.

Coordinación interinstitucional, elemento que ha sido fundamental para una respuesta más rápida y eficiente ante incidentes de seguridad.

Asignación presupuestal para mejorar condiciones laborales y operativas de los cuerpos policiales.

Con más de 17 millones de habitantes, el Estado de México enfrenta retos complejos en materia de seguridad, particularmente en municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México. No obstante, la administración de Gómez ha asegurado que se han logrado avances significativos en la contención de ciertos delitos de alto impacto, como el robo con violencia y los homicidios dolosos.

La participación de la gobernadora en la sesión del Gabinete de Seguridad refleja el alineamiento entre el Gobierno del Estado de México y la Presidencia de la República, encabezada por Claudia Sheinbaum, en torno a una política nacional de seguridad pública basada en la prevención, la justicia social y la cero impunidad.