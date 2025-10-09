Más de 42 mil maestras y maestros cuentan ya con la credencial sindical

Toluca, Méx.- A poco más de dos meses de haber concluido la instalación de los 14 módulos permanentes de credencialización, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), que encabeza el Secretario General Jenaro Martínez Reyes, ha expedido 42 mil 893 identificaciones a maestras y maestros del Subsistema Educativo Estatal.

De ese total, 5 mil 524 corresponden a profesoras y profesores pensionados. Las regiones con mayor número de trámites son la 7, con 5 mil 385; la 14, con 5 mil 146; y la 10, con 4 mil 186.

Las sedes operan en todo el Estado de México y acercan a la membresía la emisión, renovación o reposición del documento que les permite acceder a múltiples apoyos, programas, trámites y servicios gestionados por la organización sindical para lograr el bienestar del magisterio en la entidad.

Los docentes pueden acudir de lunes a viernes de 10:00 a 2:00 y de 3:00 a 5:00 horas o los sábados de 10:00 a 1:00 al módulo más cercano. Para mayores informes u obtener el código QR consulte la página oficial www.smsem.mx/credencializacion Si no cuenta con la contraseña comuníquese al teléfono 722212 2500 ext. 203.

Porque la credencialización es un compromiso cumplido de la dirigencia de Martínez Reyes, quien asegura la consolidación del cambio sindical desde la atención oportuna, cercana y asertiva a los trabajadores de la educación mexiquense.