Las mujeres son prioridad en La Paz, dice Martha Guerrero

La Paz, Méx.- “Las mujeres no somos números, se viven etapas diferentes, y prueba de ello está en la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la primera mujer que dirige este gran país, pero la realidad es que hoy estamos experimentando un mejor nivel de vida”, afirmó la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez.

Durante la entrega y presentación de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, Conoce tus Derechos, la funcionaria abundó que en este lugar aún hay mujeres que viven violencia, insultos y descalificaciones detrás de sus puertas en los hogares; pero reiteró que las mujeres no están solas, se cuenta con el apoyo de dependencias municipales como la Dirección de las Mujeres, el DIF Municipal, Derechos Humanos, Cultura, Bienestar Social y Seguridad Ciudadana, entre otras, que deben intervenir de inmediato.

Durante la Asamblea de Mujeres, Voces por la Igualdad y Contra las Violencias, celebrada en la Casa de Cultura municipal, se dio a conocer que la Cartilla de Derechos de las Mujeres cuenta con 15 derechos, entre los que destacan: Libre y ser feliz, vivir en familia en paz y con bienestar, educación, vivienda, cultura, de las niñas y adolescentes, comunitarios y acceso a la justicia.

Durante décadas se ha hablado de que las mujeres tienen voz y voto, “pero la realidad es que no tenemos voz ni tenemos voto, y ello radica en la educación y cultura de las familias, entre otras cosas, y debemos entender que se viven etapas diferentes con una presidenta de la República y una gobernadora del Estado”.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres en el Estado de México, Mónica Chávez Durán, comentó que en los tres niveles de gobierno se impulsan proyectos y programas para atender las causas de las mujeres: “Este municipio tendrá muchos avances durante su administración y, sobre todo, en el apoyo y ayuda a las mujeres”.

La Secretaría de las Mujeres se encuentra presente en este municipio debido a las instrucciones de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, para participar en esta asamblea donde las féminas puedan expresar sus carencias y fortalecer sus derechos. La presidenta del país, desde el primer día en que asumió el cargo en el gobierno, está impulsando reformas que pretenden cambiar las estructuras políticas legales en la Constitución y de esta manera garantizar la igualdad y una vida libre de violencia, comentó la funcionaria.

En estas asambleas se busca la comunicación entre las mujeres para conocer parte de las vivencias de las mujeres, al contar parte de lo sucedido, por lo cual es importante tener el apoyo de las diversas instancias del gobierno para cada uno de los casos que se dan.