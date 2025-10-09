Inicia GEM capacitación de policías de Toluca en materia de protocolos ante protesta social

Toluca, Méx.- La Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos (CEMPIDH) , dependiente de la Consejería Jurídica, inició la capacitación para mil 500 integrantes de la Dirección General de Seguridad y Protección del Ayuntamiento de Toluca, con la finalidad de que conozcan los protocolos de actuación y las leyes nacionales e internacionales referentes a garantizar el respeto de los derechos de libertad de expresión y manifestación.

En las instalaciones de la Academia de Policía de Toluca, Luis Miguel Carriedo Téllez, titular de la CEMPIDH, impartió el taller “Funciones y atribuciones del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México”.

Explicó temas relacionados sobre el uso de la fuerza y el derecho a grabar operativos, disposiciones establecidas en los artículos 30 y 12 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

“Es fundamental dar capacitaciones de forma permanente a la policía y más focalizada en situaciones que ayuden a prevenir un mal actuar frente a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en este caso concreto, en entornos de protesta social”, enfatizó.

Esta acción se lleva a cabo en coordinación con la Defensoría Municipal de Toluca, en una primera etapa están proyectadas 10 capacitaciones, cada una con 150 integrantes de la policía municipal, pero el objetivo es llegar a los más de 2 mil elementos de seguridad que conforman el estado de fuerza del municipio de Toluca.

“La importancia es realmente que nosotros como instituciones de seguridad pública, encargadas de salvaguardar los derechos, conozcamos cada uno de los fines y de los protocolos con los cuales nosotros debemos de llevar nuestro actuar en cada una de las circunstancias”, comentó Elizabeth Nohemí Carbajal Corona, integrante de la Policía Municipal de Toluca.

A través de este tipo de capacitaciones se informa también sobre los estándares internacionales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para fortalecer las actuaciones de policías en protestas sociales y en su actuar frente a periodistas y personas defensores de derechos humanos.

En este sentido, Enrique Esquivel Arriaga, Policía Municipal de Toluca, quien tiene 30 años de servicio, destacó que es “algo importantísimo, saberme regir conforme a la ley y los protocolos que las leyes marcan”, por lo que este tipo de ponencias los ponen a la vanguardia en temas fundamentales para su labor.