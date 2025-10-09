Impulsan estrategia “Territorios de Justicia” para proteger a la niñez del Estado de México

LA PAZ, Méx.- Con el objetivo de garantizar entornos seguros y oportunidades reales para NNA, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez puso en marcha la estrategia “Territorios de Justicia”, mediante la cual el Gobierno del Estado de México llevará servicios, apoyos y actividades integrales a comunidades con mayores índices de vulnerabilidad.

Impulsada por la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), esta acción reúne a 18 dependencias estatales y organizaciones civiles para brindar atención directa a infancias, adolescencias y familias.

Mónica Chávez Durán, titular de SeMujeres, señaló que las jornadas permitirán escuchar, orientar y acompañar a las y los menores en temas de educación, salud, convivencia y autocuidado. “Necesitamos que nuestras NNA crezcan libres de violencia, con respeto e igualdad. Es responsabilidad de todas y todos garantizarlo”, afirmó.

La estrategia se articula bajo cuatro ejes: Educación con escuelas dignas y seguras; Salud, mediante acceso a alimentación de calidad; Bienestar, con espacios de participación para NNA; y Protección, para asegurar una vida libre de violencias.

Las actividades incluyen dinámicas lúdicas, talleres de crianza positiva y acompañamiento psicológico y comunitario.

Con “Territorios de Justicia”, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de cuidar, escuchar y proteger a cada NNA mexiquense, colocando a la infancia en el centro de la transformación social.