Reducción del 29.5 % en extorsiones en lo que va del año en el EdoMéx: Gómez

Toluca, Méx.- En el marco de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz número 513, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó una reducción del 29.5 % en el delito de extorsión, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia estatal. El descenso, registrado entre enero y octubre de este año, se atribuye al trabajo conjunto entre autoridades y a la participación activa de la ciudadanía a través de la denuncia anónima.

Durante la sesión de trabajo, celebrada con representantes de los tres órdenes de gobierno, la mandataria mexiquense subrayó que esta disminución es resultado directo de la coordinación interinstitucional y de estrategias focalizadas implementadas en la entidad.

“En la Mesa de Paz trabajamos e implementamos estrategias para avanzar en la seguridad de las familias mexiquenses. Hoy, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México destaca la reducción del 29.5 % en el delito de extorsión, en lo que va de este año y en comparación al 2024. Recuerden que la denuncia permite combatir este delito; por ello, el 089 está a disposición de la ciudadanía”, expresó la gobernadora en sus redes sociales.

De acuerdo con datos presentados en la reunión, entre enero y octubre de 2025 se registraron mil 830 casos de extorsión, frente a los 2 mil 598 del mismo periodo en 2024. Esto representa una disminución del 29.56 %, lo cual se considera un avance importante en la lucha contra este delito que afecta a comerciantes, transportistas y familias mexiquenses.

La Fiscalía General de Justicia del Estado detalló que esta baja ha sido posible gracias a operativos focalizados, al uso de inteligencia criminal, y al fortalecimiento de la Línea Nacional de denuncia anónima 089. Estas acciones han permitido la desarticulación de redes dedicadas al cobro de piso y a la extorsión telefónica en distintos municipios.

El Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, reconoció que este logro es reflejo de un esfuerzo conjunto entre las instituciones y la ciudadanía.

“En lo que va de este año, se ha reducido en un 29.5% el delito de extorsión en el #EdoMéx. Esto es gracias a la estrategia contra la extorsión liderada en nuestra entidad por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y a las denuncias de la ciudadanía a través del 089”, destacó.

Por su parte, el Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, coincidió en que la participación ciudadana ha sido clave para recuperar la confianza en las instituciones y combatir eficazmente este delito de alto impacto.

A la sesión de la Mesa de Coordinación también asistieron la Secretaria Técnica de la Mesa, Maricela López Urbina; el Fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes Martínez; así como representantes del Poder Judicial del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Con estos resultados, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con la seguridad y la paz en la entidad, apostando por la coordinación interinstitucional y por fomentar la denuncia ciudadana como herramienta fundamental en la prevención del delito.